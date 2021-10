Bayernliga

vor 11 Min.

TSV Landsberg gibt sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Plus Die Fußballer des TSV Landsberg sehen bei der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München lange wie die sicheren Sieger aus. Wieder treffen die Abwehrspieler bei Landsberg.

Von Margit Messelhäuser

Was war das für ein Spiel: Der TSV Landsberg verschenkt in München einen schon sicher geglaubten Sieg. Zwei Abwehrspieler sorgen früh für die Landsberger Führung, am Ende muss man der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München aber einen Punkt überlassen. Und wieder einmal kassiert Landsberg in der 90. Minute den 3:3-Ausgleichstreffer.

