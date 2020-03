vor 59 Min.

Bereit für das „Unternehmen Klassenerhalt“

Der MTV Dießen überzeugt bei einem Testspiel im Trainingslager

Das Jufa-Hotel in Wangen im Allgäu: Hier legten die Fußball-Damen des MTV Dießen im Wintertrainingslager 2019 den Grundstein für den Landesliga-Klassenerhalt. Nur allzu logisch, dass die Truppe von Trainer Nico Weis auch 2020 wieder in Wangen Quartier bezog. Dort, wo sich 2006 schon die Nationalmannschaft von Togo auf die WM vorbereitet hatte.

Drei Tage Trainingslager (die Spielerinnen und der Verein zahlten je zur Hälfte) für das „Unternehmen Nicht-Abstieg.“ Das waren fünf intensive Einheiten – drei davon in der supermodernen Soccer-Halle, zwei auf dem Kunstrasenplatz – und ein echtes Highlight zum Abschluss: Beim baden-württembergischen Verbandsliga-Zweiten FFV Heidenheim sicherten sich die Dießener Mädels ein 3:3 – und das nach 1:3-Rückstand (nach 1:0-Führung durch Andrea Bichler). „Gegen diesen starken Gegner wäre ich schon mit einem 1:3 zufrieden gewesen. Aber Steffi Wild halt nicht...“, freute sich Coach Weis. Der Mittelfeldmotor der Dießenerinnen machte erst das 2:3 und glich zwei Minuten vor dem Abpfiff aus. Weis: „Unglaublich, wie sie nach fünf Trainingseinheiten mit einem 80-Meter-Sprint mit Ball das Tor gemacht hat. Das ist die vielleicht beste Steffi aller Zeiten. Dazu Caro Bader und Maria Breitenberger auf der Sechs, eine überzeugende Dreierkette, eine wiedererstarkte Zoé Klein und vorne Torjägerin Andrea Bichler – das ist schon Qualität, das gibt Mut und neue Zuversicht im Abstiegskampf. Ich denke, wir sind gerüstet.“

19 Spielerinnen, also der komplette Kader, der Trainer und Torwart-Coach Günter Schindhelm waren in Wangen dabei. Natürlich auch die Neuzugänge Caro Bader, Antonia Liebl und Jacky Behr. „Sie haben sich super wohlgefühlt“, hat Weis erkannt. „Und sie haben sich in kürzester Zeit total gut integriert. Sie haben die ganze Zeit richtig gestrahlt. Und ich bin froh, dass ich wieder einen breiten Kader habe.“ Mit dem auch richtig hart gearbeitet wurde. „Die Schrittzähler sind heißgelaufen“, weiß der Trainer. „Andrea Bichler und Kathi Hack kamen auf über 70000 Schritte. Das sind rund 45 Kilometer.“

Auch ganz wichtig: „Wir hatten eine tolle Stimmung in der Mannschaft. Die Mädels sind am Abend zusammengesessen und hatten Gaudi. Man hat wieder gesehen, dass es bei uns keine Außenseiter gibt.“ Das kann der Kapitän nur bestätigen: „Alle sind wieder näher zusammengerückt. Wir hatten intensive und abwechslungsreiche Trainingseinheiten und einen super Gegner zum Abschluss. Es war einfach wieder richtig toll, drei Tage lang nur das zu machen, was man am liebsten tut“, lautet das Resümee von Maria Breitenberger.

Einziger Wermutstropfen: Kristina Spitzer verpasste nach ihrer Sprunggelenksverletzung aus dem Oberau-Spiel drei Einheiten und das Testspiel. „Schade für unseren Gute-Laune-Menschen und Stimmungsmacher“, bedauert Weis. Er ist aber sicher: „Bis zum Rückrundenauftakt am 21. März in Obereichstätt bekommen wir sie schon wieder hin.“

Bis dahin stehen noch zwei Testspiele auf dem Programm: am Sonntag um 17 Uhr beim FC Augsburg und am Samstag, 14. März, um 14 Uhr in Kaufbeuren. (ernst)

