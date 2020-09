vor 40 Min.

Bitterer Rückschlag für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Kaufering

Plus Auf den perfekten Start nach der Corona-Pause folgt für den VfL Kaufering eine bittere Niederlage. Die Fußballer bleiben damit in der Bezirksliga im Tabellenkeller.

Ein zweiter Sieg wäre für den VfL Kaufering so wichtig gewesen, doch nach dem grandiosen Auftakt und dem 3:1-Sieg gegen Cosmos Aystetten wurde die Mannschaft von Trainer Benjamin Enthart in Ottobeuren wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit 0:4 musste man sich klar geschlagen geben und bleibt damit in der Abstiegszone der Bezirksliga Schwaben.

Beide Mannschaften starteten engagiert. Während die erste Viertelstunde den Gastgebern gehörte, war danach Kaufering die dominierende Mannschaft. Doch die Torchancen konnten nicht verwertet werden. Kurz vor der Pause ging es dann Schlag auf Schlag: Nach dem Führungstor der Gastgeber in der 38. Minute waren die Kauferinger komplett von der Rolle und kassierten in den wenigen noch verbleibenden Minuten bis zur Pause noch zwei weitere Treffer (42./46.).

Kaufering startet gut in die zweite Halbzeit

„Damit musste man erst mal fertig werden“, sagt auch Trainer Benjamin Enthart. Er versuchte seine Mannschaft so gut wie möglich aufzurichten und schien damit Erfolg zu haben. Denn die Kauferinger starteten stark in die zweite Halbzeit und erspielten sich auch einige gute Möglichkeiten. „Aber entweder hat der Torwart gehalten oder es war noch ein Bein dazwischen“, schildert Enthart die Situationen. So vergaben seine Spieler sogar einen Elfmeter – und kassierten stattdessen noch den vierten Gegentreffer.

„Es gibt so Tage, da kann man noch stundenlang spielen und trifft doch nicht. Genau so einen Tag hatten wir heute“, lautet Entharts Fazit. Jetzt hofft er, dass seine Spieler nach der sehr guten Vorbereitung und dem Auftaktsieg genügend Selbstvertrauen getankt haben, um diese Niederlage schnell wieder wegzustecken. (mm)

