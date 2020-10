Corona: Landsberger Handballer hat im Fitnessstudio Kontakt zu Infiziertem

vor 27 Min.

Ein Landsberger Handballer befindet sich derzeit in Corona-Quarantäne. Er trainierte in einem Landsberger Fitnessstudio zur gleichen Zeit wie eine infizierte Person.

Plus Die Handballer des TSV Landsberg haben ihre Partien abgesagt, weil ein Spieler in Corona-Quarantäne ist. Er hatte in einem Landsberger Fitnessstudio Kontakt zu einer positiv getesteten Person.

Von Margit Messelhäuser

Die Landsberger Handballer haben am Wochenende ihre Spiele abgesagt: Wie berichtet ist ein Spieler in Corona-Quarantäne, da er mit einer auf den Virus positiv getesteten Person Kontakt hatte. Und zwar in einem Fitnessstudio in Landsberg. Wie es jetzt weitergeht.

Bereits Anfang vergangener Woche hatte der Landsberger Handballer zur selben Zeit in dem Fitnessstudio in Landsberg trainiert, wie die Person, die in den Folgetagen positiv auf Corona getestet wurde. Dies teilte Roland Neumeyer, Abteilungsleiter der Landsberger Handballer, mit. Da der Spieler zwischenzeitlich im Training war, hat der TSV Landsberg nicht nur das Spiel der Herren I in Waltenhofen abgesagt, sondern auch das der Damen. Diese hätten am Sonntag zu Hause gegen Pullach gespielt. „Die Mannschaften waren beim Training gleichzeitig in der Halle“, sagt Roland Neumeyer.

Zwar hätte im Training viel Abstand bestanden, trotzdem wolle man auf Nummer sicher gehen. „Wir haben auch alle Spieler gebeten, übers Wochenende möglichst wenig Personen zu treffen“, so Roland Neumeyer weiter.

Der Landsberger Handballer zeigt noch keine Symptome

Der betroffene Spieler, der sich seit Freitag in Quarantäne befindet, werde am Montag einen Corona-Test machen, sagt Neumeyer, bislang sei er symptomfrei. Um welches Fitnessstudio es sich handelt, in dem der Spieler zur gleichen Zeit wie der Infizierte trainierte, ist noch nicht bekannt.

