16.05.2019

Denklingen überrascht

Erfolg gegen ein Topteam

Im letzten Heimspiel der Saison ist dem VfL Denklingen in der Bezirksliga der erste Sieg vor heimischer Kulisse gelungen. Die Mannschaft, die bereits als Absteiger in die Kreisliga feststeht, gewann das Nachholspiel gegen SVN München mit 2:1.

Dabei lief es zunächst in Denklingen wie eigentlich die gesamte Saison schon: Der VfL spielte gut mit, bekam den Ball im Gegensatz zum Gegner aber nicht ins Tor. Die Mannschaft kam besser als die Gäste ins Spiel und hatte auch eine gute Chance. Das erste Tor der Partie machte allerdings der Tabellenzweite, der die Aufstiegsrelegation bereits sicher hat, in der sechsten Minute. Das hinterließ bei den Hausherren Eindruck, und die anschließenden 20 Minuten gelang es ihnen kaum, Entlastung zu schaffen.

Die Halbzeitansprache von Trainer Stephan Egner und taktische Veränderungen zeigten in der zweiten Halbzeit aber Wirkung. „Wir sind in der ersten Hälfte zu schnell auf den Gegner drauf. Die haben sich einmal gedreht und meine Spieler ins Leere laufen lassen. Zudem wurden die Gegenspieler nicht gedoppelt“, benannte Stephan Egner danach die Fehler.

Kämpferisch konnte er seinem Team in der zweiten Halbzeit keinen Vorwurf machen, aber die Chancenverwertung war immer noch mangelhaft. Allein vier Hundertprozentige sah der Trainer, die aber alle nicht zum Ausgleich führten. Teils trafen seine Spieler falsche Entscheidungen und einmal rettete ein Münchner per Kopf auf der Linie.

In der 81. Minute platzte dann der Knoten. Nach einem Pass von der Grundlinie stand Dominik Karg goldrichtig und musste nur noch den Fuß hinhalten. Er war es auch, der nur zwei Minuten später den Siegtreffer erzielte. Dabei profitiert er davon, dass der SVN-Keeper einen Moment zögerte und er so an die Flanke von Ludwig Kirchbichler kam und durch die Beine des Torhüters einschoss. Bemerkenswert ist der Sieg gegen München auch, weil München in Bestbesetzung antrat. (chmü)

