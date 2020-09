vor 18 Min.

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg darf jetzt auch ran - aber im Pokal

Plus Für den TSV Landsberg steht das erste Pflichtspiel nach der Corona-Pause an. Aber für die Fußballer geht es nicht um Punkte in der Bayernliga: Sie treten im Pokal in Kottern an.

Von Margit Messelhäuser

So sehr sich Edgar Weiler über die Absage des ersten Bayernligaspiels nach der langen Corona-Pause geärgert hat, der Trainer des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg kann ihr inzwischen auch etwas Gutes abgewinnen. Denn damit geht es zum Pflichtspiel-Auftakt nicht gleich um wichtige Punkte in der Liga – jetzt fällt der Startschuss mit dem Pokalspiel beim Bayernliga-Konkurrenten TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr). Edgar Weiler kennt den Gastgeber sehr gut.

Unmittelbar vor dem Abschlusstraining hatten Trainer und Spieler vergangene Woche die Nachricht erhalten, dass Kirchanschöring das Spiel abgesagt hat: Bei einem Spieler der Gäste hatte der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestanden. „Da war im Training natürlich die Luft raus“, blickt Weiler zurück. Dafür traten etliche Spieler bei der zweiten Mannschaft (Kreisklasse) an. „Einige kamen bei mir nur zu wenigen oder kurzen Einsätzen und denen wollte ich Spielpraxis geben“, sagt der Landsberger Trainer. Das Spiel gegen Eching haben die Landsberger denn auch klar mit 5:0 gewonnen.

Eine Standortbestimmung für den TSV Landsberg

Doch jetzt spricht alles dafür, dass auch die Landsberger Bayernliga-Mannschaft wieder ins Wettbewerbsgeschehen eingreifen. „Dieses Pokalspiel ist für eine Standortbestimmung ganz gut“, sagt Edgar Weiler. Natürlich wolle man ein gutes Spiel abliefern und möglichst in die nächste Runde kommen, aber „die Ligaspiele sind mir schon wichtiger.“ Zudem ist es gut möglich, dass wegen des Regens auf Kunstrasen gespielt wird. Davon zeigt sich der Landsberger Trainer zwar nicht begeistert, aber immerhin wird gespielt.

Die Gastgeber kennt der Landsberger Trainer sehr gut. „Da sind auch einige Spieler dabei, die in Memmingen waren.“ Und in Memmingen war Weiler ja lange aktiv. Vor allem über eine gute Offensive verfüge Kottern. „Unserer Defensive wird es sicher nicht langweilig werden“, sagt Weiler.

Weiler: Es wird noch mehr Überraschungen geben

Dass sich der Tabellensechste Kottern zum Auftakt dem abstiegsgefährdeten Türkspor Augsburg mit 1:3 hatte geschlagen geben müssen, überrascht Edgar Weiler nicht. „Nach der langen Pause wird es sicher noch das eine oder andere überraschende Ergebnis geben“, prophezeit er. Türkspor Augsburg habe sich gut verstärkt, trotzdem habe er Kottern eher in der Favoritenrolle gesehen. „Der TSV hat eine richtig gute Mannschaft“, ist Weiler überzeugt. Die kann er selbst aber auch stellen – trotz der Ausfälle. Abgesehen von den Langzeitverletzten Hoffmann und Siegwart muss er in nächster Zeit auch auf Maximilian Holdenrieder verzichten. „Er hatte immer wieder Probleme mit dem Oberschenkel, jetzt soll er mal eine längere Pause einlegen.“ Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung – und in Kottern gibt es auch ein Wiedersehen mit einem Ex-Landsberger. Nach wie vor steht Tobias Heiland beim Gastgeber im Tor.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen