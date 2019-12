Der HC Landsberg erarbeitet sich den Derbysieg

Plus Zu Beginn sieht es für den HC Landsberg gegen Schongau nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch dann reißt der Spielfaden.

Nach dem Ende des Derbys gegen die Mammuts aus Schongau feierten die Fans des HC Landsberg gemeinsam mit der Mannschaft. Sie bejubelten einen hart erkämpften Sieg. Dabei hatte es zu Beginn so ausgesehen, als würde die Partie in der Bayernliga eine deutliche Angelegenheit für die Riverkings.

Am Ende stand jedoch ein 5:4-Arbeitssieg. Die ersten 16 Minuten war es ein Spiel auf ein Tor. Wohl viele Besucher in der Eishalle glaubten, dass die Mammuts schnell erlegt würden, so erdrückend war die Überlegenheit Landsbergs. Tatsächlich aber ging es mit 2:2 in in Pause. Bereits nach 30 Sekunden tauchte Dennis Sturm frei vor dem Schongauer Tor auf, konnte den Goalie aber nicht überwinden. Weitere Chancen blieben ungenutzt, bevor Tobias Wedl (7.) aus zentraler Position abzog und die hochverdiente Führung erzielte. Es folgte weiterhin ein Spiel auf ein Tor und in der 9. Minute erhöhte Adriano Carciola auf 2:0. Er nutzte die unübersichtliche Situation mit vielen Spielern vor dem Gästetor aus.

Zwei Gegentore in 80 Sekunden

Doch dann der nicht nachvollziehbare Bruch im Spiel der Riverkings. Plötzlich tauchten mehrere Schongauer vor HCL-Torhüter David Blaschta auf. Der schien den Schuss schon gehalten zu haben, aber irgendwie gelang es Schongau doch noch den Puck im Tor unterzubringen. Die Fans der Riverkings waren sichtlich geschockt. Die hatten die Szene noch gar nicht verarbeitet, da mussten sie mit ansehen wie Schongau den Ausgleich erzielte. Der HCL kassierte zwei Gegentore in 80 Sekunden.

Nach der Pause hatten sich die Gäste besser auf die Offensive der Landsberger eingestellt. Sie standen höher und hielten die Riverkings vom eigenen Kasten fern. Die erste große Chance im Mitteldrittel hatten die Mammuts. Jakub Muzik störte den HCL im Spielaufbau, eroberte die Scheibe, und fuhr alleine auf David Blaschta zu (24.). Der bewahrte jedoch die Ruhe und verhinderte so die Führung der Gäste. Landsberg strahlte zu dem Zeitpunkt relativ wenig Torgefahr aus. In solchen Situationen kann es helfen, einfach mal draufzuhalten. Genau das tat Sven Curmann in der 28. Minute. Er stand noch jenseits der blauen Linie, legte aber alle Kraft in den Schuss, und traf zum 3:2. Carciola hatte noch eine weitere gute Chance, dann war das Drittel vorbei. Kurz nach Wiederbeginn war es erneut Adriano Carciola, der hätte erhöhen können. Er traf aber nur den Pfosten.

Schongau schafft immer wieder den Anschluss

Über das 4:2 konnten die Riverkings dann in der 47. Minute jubeln. Michael Fischer hatte sich auf links schön freigelaufen, verzögerte kurz und passte dann in die Mitte, wo Florian Reicheneder in Position gelaufen war und dankend verwertete. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Nur 53 Sekunden später schafften die Mammuts erneut den Anschlusstreffer und in der 51. Minute stellte Thomas Fischer den alten Abstand wieder her. Er hatte einen Schuss von Tobias Wedl unhaltbar abgefälscht.

Die Gäste nahmen in den letzten eineinhalb Minuten der Partie ihren Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers herunter und schnürten den HCL vor dessen Tor ein. Der erneute Anschluss gelang ihnen aber erst 17 Sekunden vor Schluss. Fast wäre Mika Reuter noch das 6: 4 geglückt. Er fing den Puck mit dem Handschuh ab, legte ihn sich vor und traf das Tor, nur eben einen Bruchteil zu spät. Die Schlusssirene war bereits ertönt.