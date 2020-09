vor 5 Min.

Der TSV Landsberg II überrascht

Die Premiere des neuen Fuchstaler Trainers geht daneben

Lange Zeit wurde gewartet, nun starteten die Fußballer wieder in die Saison. Mit dem Spiel der Woche zwischen dem TSV Utting und dem TSV Schondorf (siehe oben) trafen gleich zum Auftakt Tabellenführer und Verfolger aufeinander. Und die zweite Mannschaft des TSV Landsberg hat ein Ausrufezeichen gesetzt, dass man den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen will. Keinen guten Einstand hatte Fuchstals neuer Trainer Marcus Hefele.

Gut weggekommen ist Tabellenschlusslicht Herrsching mit der 1:3-Niederlage gegen Unterdießen. Die Gäste vergaben nämlich reihenweise gute Möglichkeiten, deshalb brachte sie auch der anfängliche Rückstand nicht aus der Ruhe: Es war nur eine Frage der Zeit, wann man das Ergebnis drehen würde. Insgesamt war es ein guter Auftritt des SVU, einzig mit der Höhe des Siegs war man nicht ganz zufrieden – zu der schwachen Chancenverwertung passte auch, dass man noch einen Elfmeter vergeben hatte. (evsp)

Ziemlich überrascht dürften die Echinger beim Neustart gewesen sein: Insgesamt sechs Spieler (ohne Torhüter) aus dem Bayernligakader standen in der Startaufstellung des TSV LandsbergII. Unter anderem trat Edeltechniker Muriz Salemovic für die Landsberger an – und trug sich beim 5:0-Sieg auch in die Torschützenliste ein. Schon nach zwei Minuten gingen die Landsberger in Führung und bauten diese dann kontinuierlich aus. Trotz des Sieges verweilt die Reserve der Bayernliga Mannschaft weiterhin auf dem vorletzten Platz. (lurot)

Igling und Hohenfurch trennten sich mit einem gerechten Remis. Bis zur Pause gab es wenige nennenswerte Aktionen. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag der Gäste zur zwischenzeitlichen 2:0 Führung. Igling ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete prompt mit dem Anschluss. Igling machte weiter und erzielte am Ende den verdienten Ausgleich. (past)

Nichts zu jubeln hatte der SV Fuchstal: Die Gäste aus Schwabbruck hatten einfach den besseren Tag und gingen mit der ersten nennenswerten Chance in Führung.

Fuchstal hatte im Anschluss zwar mehrere gute Möglichkeiten, doch wie schon zu Beginn der Saison schafften es die Gastgeber nicht, daraus Profit zu schlagen. Zwar gelang ihnen der Ausgleich, doch nur kurze Zeit später sorgten ein klares Foul und der fällige Strafstoß für den 1:2-Endstand. (lt)

Keinen guten Neustart hatte der SV Kinsau, der bei der zweiten Mannschaft des SV Raisting zu Gast war. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gerieten die Kinsauer in der zweiten Hälfte schnell in Rückstand.

Doch der SVK fing sich wieder, schaffte aber nicht den Ausgleich. Als in der 86. Minute auch noch das zweite Tor für die Gastgeber fiel, war die Entscheidung da. Aber Kinsau zeigte Moral und kam noch zum Ehrentreffer. (lt)

TSV Herrsching - SV Unterdießen 1:3; 1:0 Gökmen (17.), 1:1 Reuter (38.), 1:2 Gleich (45.), 1:3 Reuter (47.); Gelb-Rot: Cin (67./TSV), Acar (85./TSV),

TSV LL II - Eching: 5:0; 1:0 Wollens (2.), 2:0 Salemovic (45.), 3:0 Hartmann (46.), 4:0 Baum (), 5:0 Abasi (/FE),

Igling - Hohenfurch 2:2; 0:1 Radler (46.), 0:2 Orinzing (61.), 1:2 Hartmann (65.), 2:2 Wilbiller (77.)

Fuchstal - Schwabbruck/S. 1:2; 0:1 Prodea (40.), 1:1 Waldhör (83.), 1:2 (86.); Gelb-Rot: Kuttner (93./SVF)

Raisting II - Kinsau 2:1; 1:0 Kölbl (58.), 2:0 Stechele (86.) 2:1 Swoboda (88.)

