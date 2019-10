vor 30 Min.

Der erste Heimkampf

Dießen erwartet zwei Top-Teams

Es könnte am Sonntag bei der FSG Dießen knapp werden auf den Sitzmöglichkeiten für die Zuschauer. Denn am zweiten Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd ist mit dem Luftgewehr am Ammersee einiges geboten.

Einmal will die FSG gegen Saltendorf II und Neuling Haibach ihren zweiten Rang verteidigen. Dabei soll auch ihr hochkarätiger Neuzugang Stefan Waldegger aus Österreich zum Einsatz kommen. Und mit Plattling kämpft auch der erste Spitzenreiter der 2. Bundesliga in Dießen um Punkte. Hochklassige Leistungen dürften also auf jeden Fall geboten werden.

Dies versprechen auch die Spitzenpartien der Hausherren. Maximilian Ulbrich hatte zum Auftakt als Nummer eins der FSG 397 und 394 Ringe erzielt, seine österreichische Gegnerin Victoria Müller (Saltendorf II) zwei Mal 396, und Michelle Find vom zweiten FSG-Gegner Haibach 395 und 394 Ringe. Es könnte also um einen einzigen Ring gehen. Auf Position zwei gibt Dießen Neuzugang Stefan Waldegger mit dem Vorjahresschnitt von 394 Ringen sein Debüt. Die übrigen Teammitglieder Stefan Sanktjohanser, Alisa Zirfaß und Johannes Ulbrich rücken dadurch alle eine Position nach hinten, was ihre Gewinnchancen natürlich erhöht.

Die Reserve des Erstligisten Saltendorf dürfte zum Auftakt für die Schützlinge von Lissi Stainer eine harte Nuss werden. Sie musste sich zum Auftakt Absteiger Titting unglücklich mit 2:3 geschlagen geben, holte aber mit einem 3:2 über Luckenpaint die ersten Zähler. Aufsteiger Haibach aus dem Raum Aschaffenburg wartet dagegen noch auf die ersten Zähler. Gegen Luckenpaint und Titting gab es je eine 2:3-Niederlage. Hier hat Dießen nach dem Ringschnitt der ersten Partien deutliche Vorteile. Dießen Schützenmeister Jakob Stainer bleibt aber trotzdem sehr zurückhaltend: „Der Sonntag wird zeigen, wo die Reise in dieser Saison hingeht.“ (fü)

