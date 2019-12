Die Red Hocks wirken wie Zuschauer

Plus Bis die Kauferinger Floorballer im Bundesligaspiel richtig ankommen, hat Bonn schon für die Vorentscheidung gesorgt. Die Leistungssteigerung hilft nichts mehr.

Zuversichtlich reisten die Kauferinger Floorballer zum Bundesligaspiel nach Bonn und hofften auf den ersten Sieg im achten Pflichtspiel. Die Hoffnungen waren nicht unbegründet, erfüllten sich allerdings nicht.

Die Vorzeichen für das Auswärtsspiel bei den SSF Dragons Bonn standen für die Red Hocks gut: Vor zwei Wochen konnte man das Pokal-Match gegen Bonn in der eigenen Halle mit 6:5 für sich entscheiden. Zudem gelang es den Red Hocks am vergangenen Spieltag gegen Wernigerode erstmals einen Punkt zu holen. Und für die Partie in der ehemaligen Hauptstadt der Bundesrepublik konnten die Trainer auf alle Spieler zurückgreifen.

Bereits zur ersten Drittelpause ist es deutlich

Das erste Drittel gab jedoch wenig Grund zu Optimismus. Die Dragons Bonn fanden deutlich besser ins Spiel. Bereits nach vier Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Florian Weißkirchen, der Topscorer der Bundesliga, erkämpfte für die Rheinländer den Ball in zentraler Position und schloss souverän ab. Für die Red Hocks war der Rückstand aber kein Weckruf. Bonn machte weiter Druck, und nur zwei Minuten später war es wiederum Weißkirchen, der auf 2:0 erhöhte. Kaufering konnte sich auch danach nur wenige Chancen erarbeiten, die aber alle vergeben wurden. Ganz anders war es bei den Hausherren, die noch zweimal nachlegten und zur Drittelpause bereits mit 4:0 führten.

So ging es auch im zweiten Abschnitt weiter, und es drohte eine haushohe Niederlage. Nach 26 Spielminuten führten die Bonner bereits mit 7:0. Erst dank mehrerer Überzahlspiele gelang es den Red Hocks, in das Spiel zu kommen. Zweimal war es Ricardo Wipfler, der jeweils auf Zuspiele von Tobias Hutter im Powerplay zum Abschluss kam.

Kaufering kann den Schwung nicht mitnehmen

Als dann nur wenige Minuten später wiederum ein Bonner den Gang auf die Strafbank antreten musste, sah es kurzzeitig so aus, als ob die Kauferinger Floorballer tatsächlich doch noch in das Spiel zurückfinden würden. Jedoch gelang es nicht, den Schwung aus den vorangegangenen Powerplays mitzunehmen und einen weiteren Treffer zu erzielen. Kaufering musste sogar noch ein weiteres Gegentor verkraften. Zwar gelang es Daniel Falkenberger noch vor der Drittelpause zu verkürzen, doch die Ausgangslage für das Schlussdrittel war mit 3:8 deutlich.

Im Schlussabschnitt agierten die Red Hocks deutlich offensiver und bestimmten das Spielgeschehen weitgehend. Hutters Treffer auf Zuspiel von Martin Rieß nach fünf Minuten im Schlussabschnitt ließ kurzzeitig noch mal Hoffnung aufkeimen, die Gastgeber hatten aber nur 30 Sekunden später die passende Antwort parat und stellten den alten Abstand wieder her.

Mehr als Ergebniskosmetik war nicht mehr möglich

Die Red Hocks gaben aber nicht auf und erarbeiteten sich weiterhin Chance um Chance, mehr als Ergebniskosmetik war aber nicht mehr möglich. Zunächst verbuchte Bonn noch das zehnte Tor durch ein unglückliches Eigentor der Kauferinger. In den Schlussminuten traf dann Maximillian Falkenberger zweimal per Rückhand zum Endstand von 6:10.

„Leider saßen wir zu Spielbeginn gefühlt noch im Bus und haben Grundlegendes wie Zweikampfbereitschaft und Einsatz vermissen lassen“, summiert Trainer Markus Heinzelmann. „Am Ende war der Rückstand aus der Anfangsphase leider zu groß, als dass wir durch die deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte hätten ausgleichen können.“

Am Samstag haben die Red Hocks, die Tabellenletzter sind, die Gelegenheit, es daheim besser zu machen. Ab 16 Uhr spielt das Team im Sportzentrum gegen den Tabellenfünften ETV Hamburg. (lt)