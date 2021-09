Eishockey

17:07 Uhr

Der HC Landsberg testet gegen zwei Bayernliga-Teams

Auf zwei Bayernligisten treffen die Landsberg Riverkings an diesem Wochenende in der Vorbereitung.

Plus Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg geht als Favorit in die nächsten beiden Testspiele. Am Sonntag kommt Kempten, das bislang in der Vorbereitung aufhorchen lässt.

Für den HC Landsberg geht die Testphase langsam zu Ende. Drei Spiele stehen für Coach Fabio Carciola und sein Team noch an, ehe am 8. Oktober der Startschuss für die zweite Saison der Landsberger in der Eishockey-Oberliga fällt. Am Freitagabend spielen die Landsberger in Burgau gegen Neu-Ulm, am Sonntag ist dann Kempten zu Gast.

