Die Eiszeit beginnt

HCL-Jugend ist schon auf dem Eis

Gute Nachrichten vom Nachwuchs des HC Landsberg. Das Trainerteam für alle Eishockey-Nachwuchsmannschaften des HCL steht und die jungen Riverkings sind allesamt zurück auf dem Eis.

Besonders glücklich ist der HC Landsberg über den Verbleib von Trainer Sven Curmann für das U20 Division 3 Team und Coach Martin Hoffmann, der trotz hochkarätiger Angebote anderer Vereine weiter in Landsberg als Trainer bleibt, informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Hoffmann übernimmt die U15-Mannschaft, die für die weitere Entwicklung junger Eishockeyspieler in Richtung Leistungssport besonders wichtig ist.

Zu den bereits bekannten Trainern ist U17-Coach Andreas Bentenrieder gestoßen. Der 53-jährige Besitzer der A-Lizenz kann auf eine lange erfolgreiche Trainerlaufbahn zurückblicken. Unter anderem war er Trainer in der Oberliga, in der dritthöchsten Spielkasse Italiens und Co-Trainer in der DEL. Er übernimmt das DEB Division 2 Team von Martin Hoffmann.

In der Altersklasse U13 melden die Riverkings erneut zwei Mannschaften. Trainiert werden diese vom hauptamtlichen Nachwuchstrainer Marcel Juhasz sowie Oliver Koslowski. Das U11-Team übernimmt weiterhin Jonas Schwarzfischer und Bernd Jänichen leitet das Training der U9. Es wird kräftig daran gearbeitet, bis Weihnachten wieder ein U7-Team zu melden. Hier hat Corona ein „Loch gerissen“. Neu zur Verfügung steht Leon Lilik als professioneller Athletik-Coach für den Nachwuchsbereich, der Neuzugang der Riverkings ist A-Lizenz Fitnesstrainer.

Das Torwarttraining für die älteren Jahrgänge und die erste Mannschaft übernimmt weiter Michael Falkenberger. Er sucht für die jungen Jahrgänge noch Verstärkung für sein Trainerteam.

Geleitet wird die Nachwuchsabteilung vom kommissarischen Vizepräsidenten Michael Oswald sowie den Jugendleitern Sandra Miedl und Markus Krämer. Die sportliche Verantwortung trägt Nachwuchskoordinator Marcel Juhasz. Beratend zur Seite stehen dem Team Stefan Schindler und Sven Curmann.

Nachdem die Teams bereits seit Ende April im Sommertraining schwitzen, steht seit zwei Wochen regelmäßiges Eistraining für alle Nachwuchsmannschaften auf dem Programm. Da es in Landsberg kein Sommereis geben wird, müssen die Teams nach Kaufbeuren und Haunstetten ausweichen.

Neben Spielern suchen die Verantwortlichen nach der Corona-Saison, die den Nachwuchs sehr getroffen hat, noch Helfer und Sponsoren. Informationen gibt es unter jugendleitung@hc-landsberg.de. (lt)