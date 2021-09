Eishockey: Der HC Landsberg ist schnell wieder in der Spur

Plus Der HC Landsberg testet gegen zwei Bayernliga-Mannschaften. Für den Eishockey-Oberligisten fällt vor allem die erste Partie nicht nach Wunsch aus. Ein Vorbereitungsspiel steht noch aus.

Zwei Testspiele liegen hinter den Landsberg Riverkings, in die sie als Favorit gegangen sind. Ganz konnten sie dieser Erwartung nicht gerecht werden.