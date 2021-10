Es bleibt bei zwei Punkten für den HC Landsberg an diesem Wochenende

Der SC Riessersee ist der erwartet schwere Gegner für die Landsberg Riverkings. Am Ende unterliegt der HCL mit 3:6.

Mit leeren Händen macht sich der HC Landsberg auf den Heimweg aus Garmisch. Beim SC Riessersee gab es am Sonntagabend für die Riverkings nichts zu holen. Mit 3:6 musste sich die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola geschlagen geben.

Dass der SC Riessersee ein anderes Kaliber sein würde als Füssen am Freitag, hatte HCL-Trainer Fabio Carciola schon im Vorfeld gesagt. Dennoch hielten die Landsberger gut mit. Im ersten Drittel gelang den Gastgebern erst kurz vor Schluss der Führungstreffer, als ein Landsberger auf der Strafbank saß (17.). Im zweiten Abschnitt ging es dann schnell. Nach nur zwei Minuten erhöhte Riessersee auf 2:0 und die nächste Strafe wurde zum 3:0 genutzt (25.).

Hoffnung kam beim HCL auf, nachdem Patrik Rypar in der 31. Minute auf 1:3 verkürzte - bereits am Freitag zu Hause hatten die Riverkings nach einem 1:3-Rückstand noch gewonnen. Doch diesmal lief es anders. Postwendend stellte Garmisch den früheren Abstand wieder her. Als nur eine Minute später aber zwei Garmischer auf die Strafbank mussten, verkürzte Adriano Carciola auf 2:4, damit ging es auch ins letzte Drittel. In der 43. Minute fiel der Treffer zum 5:2 für die Gastgeber. In den letzten Minuten ging es dann Schlag auf Schlag: Bei einer Strafe für Garmisch (56.) nahm Carciola Keeper Michael Güßbacher für einen weiteren Feldspieler vom Eis - vergeblich. Doch Jussi Nättinen traf eine Minute vor Schluss zum 3:5 und wieder ging Güßbacher raus, das nutzte der SC Riessersee zum 6:3-Endstand.





