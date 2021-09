Eishockey

17:04 Uhr

Für die Landsberg Riverkings kann die Saison starten

Plus Der HC Landsberg lädt die Fans zur Saisoneröffnung ein. Diesmal überlegt sich der Verein ein ganz besonderes Schmankerl. Bis zum ersten Oberligaspiel müssen sich die Anhänger noch etwas gedulden.

Von Margit Messelhäuser

Es war eine Wackelpartie: Kann man die Saisoneröffnung mit den Fans feiern, und wenn ja, wie? Mehrmals hat der HC Landsberg sein Fest umgeplant, am Ende wurde es ein großer Erfolg. „Wir waren wirklich mega überrascht, wie viele gekommen sind“, freute sich nicht nur HCL-Präsident Frank Kurz. Mehrere Hundert Fans waren am Samstagnachmittag da, um mit den Riverkings den Start in die Oberligasaison zu feiern. Auch das Showtraining am Abend war noch gut besucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen