Eishockey: Kann der HC Landsberg seinen Trumpf ausspielen?

Plus Im letzten Vorrundenspiel der Eishockey-Bayernliga empfangen die Landsberg Riverkings am Sonntag den TSV Peißenberg. Beide Mannschaften kämpfen noch um den Einzug in die Verzahnungsrunde.

Es ist der letzte Vorrundenspieltag in der Eishockey-Bayernliga, und der hat es in sich: Erst am Sonntag wird sich entscheiden, wer noch den Sprung in die Verzahnungsrunde mit den Oberligisten schafft – und wer in die Abstiegsrunde muss. Der HC Landsberg hat von allen „Wackelkandidaten“ die besten Karten, trotzdem könnte die Partie gegen Peißenberg kaum spannender sein. Spielbeginn für alle Partien ist am Sonntag um 18 Uhr.

Mit dem sensationellen 5:1-Sieg in Waldkraiburg haben die Landsberger ihr Ticket für die Verzahnungsrunde schon fast gelöst. Mit zwei Punkten Vorsprung vor Erding und drei Zählern vor Peißenberg liegt die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola auf Platz fünf – die ersten sechs stehen in der Verzahnungsrunde. Und selbst bei einem 3-Punkte-Sieg der Peißenberger am Sonntagabend haben die Landsberger die besseren Karten: Sie haben mit +13 im Vergleich zu Peißenberg (-1) das deutlich bessere Torverhältnis. „Aber im Eishockey kann es schnell gehen“, warnt Fabio Carciola.

Peißenberg hat einen Top-Torjäger in seinen Reihen

Denn Peißenberg würde ein Sieg mit sieben Toren Unterschied genügen, um an Landsberg vorbeizuziehen. „Und das ist im Eishockey durchaus möglich“, so der Landsberger Trainer. Vor allem, da Peißenberg mit Lukas Novacek einen der Top-Torjäger der Liga in seinen Reihen hat: In 24 Spielen erzielte er 23 Tore. Von einer „ruhigen Partie“, so Carciola, könne also keine Rede sein. Trotzdem: Im Vergleich zu den Spielen an den vergangenen zwei Wochenenden hat sich der Druck, der auf der Mannschaft liegt, etwas verringert.

Carciola: Ein Derby will man immer gewinnen

Dass man sich deshalb zu sicher fühlen könnte, befürchtet Carciola nicht. „Wir lassen uns das, was wir uns erarbeitet haben, nicht mehr wegnehmen.“ Außerdem handle es sich um ein Derby, das man unbedingt gewinnen wolle. Im Hinspiel waren die Landsberger zwei Mal in Führung gelegen – hatten dann aber in der Verlängerung mit 2:3 verloren. Da ist also auch noch eine Rechnung offen. „Im Übrigen ist es das letzte Vorrundenspiel und auch noch ein Heimspiel“, fügt der Coach weitere Gründe an, warum man in dieser Partie auf jeden Fall als Sieger vom Eis gehen will.

Riverkings müssen den nächsten Verletzten verkraften

Allerdings muss er dabei auf Stürmer Thomas Fischer verzichten. Bei ihm hat sich die Befürchtung bestätigt: Er hat sich das Syndesmoseband gerissen und wird damit wohl mehrere Wochen ausfallen. „Das ist natürlich sehr bitter für uns“, sagt Fabio Carciola. Der Coach hofft, dass die Heilung bei Fischer schnell vonstattengeht.

Umso wichtiger ist, dass Neuzugang Petr Machacek immer besser ins Team findet. „Dass er ein super Eishockeyspieler ist, habe ich schon im ersten Training gesehen. Jetzt versteht er auch das Spiel in der Bayernliga immer besser“, ist Carciola mit dem 23-jährigen Tschechen sehr zufrieden. „Er macht in der Reihe zusammen mit Marc Krammer und Florian Reicheneder einen super Job.“