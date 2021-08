Landsberg Riverkings starten in die neue Oberliga-Saison

Der HC Landsberg stellt am Samstag die neue Mannschaft für die Eishockey-Oberliga vor. Wegen der Corona-Situation muss man das Programm abspecken. Ein Highlight bleibt aber.

Am Samstag starten die Landsberg Riverkings in die neue Saison in der Oberliga. Allerdings muss der Verein in diesem Jahr wegen der Corona-Krise das Programm etwas verkleiner. Auf eine Neuerung will man aber nicht verzichten.

Normalerweise werden bei der Eröffnungsfeier alle Mannschaften, von der Laufschule über den Eiskunstlauf bis zur ersten Mannschaft, vorgestellt. Darauf verzichtet man in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation, teilte Joachim Simon, Pressesprecher beim HCL, mit. Trotzdem können sich die Fans auf ein interessantes Fest freuen.

Alle Spieler der Riverkings sind da

Ab 17.30 Uhr wird das Oberligateam inklusive aller Trainer und Betreuer in der Sportzentrumsgaststätte „D‘Gams“ vorgestellt. Dies geschieht, so teilt der HCL mit, während des allgemeinen Bewirtungsbetriebes im Außenbereich. Die Wirtin bittet dazu um Tischreservierungen. Für den dortigen Wirtshausbesuch gelten die aktuellen Coronaregelungen einschließlich der 3G-Regelung.

Parallel findet ab 17.45 im Eisstadion ein Vorbereitungsspiel des U20-DNL3-Teams statt. Der Besuch des Spiels wird für 340 Zuschauer möglich sein. Der Eintritt ist frei, die Kontaktdaten werden über die Luca-App erfasst und die 3G-Regel kontrolliert. Es wird für jeden Gast ein fester Platz vergeben. Eine FFP2-Maske muss durchgängig getragen werden. Zum Trinken oder Essen kann diese am Platz jeweils kurz abgenommen werden.

Wer hat den härtesten Schuss?

Die gleichen Regelungen gelten für das anschließend stattfindende Showtraining der Oberliga-Mannschaft. Dabei wird es neben Trainingseinheiten mit dazugehörigen Erklärungen auch einen Skills-Wettbewerb der Spieler um den härtesten Schuss, den präzisesten Schuss und vieles mehr geben. Der Kiosk ist während der Veranstaltung geöffnet.

Zum Start in die Saison äußert sich Präsident Frank Kurz: „Wir sind total froh, endlich wieder in unserem Stadion unseren schönen Sport ausüben zu können. Ebenso schön ist es aber auch, dies wieder vor Zuschauern tun zu können.“ Natürlich brauche es dazu noch einige Vorsichtsmaßnahmen, so Kurz, aber es sei zumindest ein kleiner Schritt hin zur Normalität. „Aus Vorsicht haben wir auch die jährliche Präsentation aller Nachwuchsmannschaften kurzfristig ausfallen lassen müssen, nachdem die Inzidenz in den letzten Tagen wieder ziemlich gestiegen ist. Wir wollen allen Spielern, Betreuern und auch unseren vielen Fans ein sicheres Erlebnis Eishockey bieten. Deshalb gilt auch hier Safety first.“

"Gleich zu Beginn der Saison die volle Packung Eishockey"

Der Präsident ist aber überzeugt, dass sein Vorstandskollege Rainer Schadel mit dem U20-Spiel und dem Showtraining der ersten Mannschaft eine tolle Veranstaltung geplant hat. „Hier gibt es gleich zu Beginn der Saison die volle Packung Eishockey, nachdem der Stadionbesuch jetzt ein Jahr lang nicht möglich war.“

Unterdessen sind alle Spieler der Riverkings gut in Landsberg angekommen und einige waren auch schon auf dem dem heimischen Eis, das erste offizielle Training findet am Mittwoch statt. (lt)