Eishockey

15:14 Uhr

Manchmal fehlt den Landsberg Riverkings noch die Cleverness

Plus Der HC Landsberg unterliegt beim SC Riessersee mit 3:6. Co-Trainer Sven Curmann findet dafür mehrere Ursachen. Was die Riverkings bei den Oberliga-Heimspielen für die Fans planen.

Von Margit Messelhäuser

Auch am zweiten Wochenende der Eishockey-Oberliga geht der HC Landsberg nicht leer aus. Nach Penaltyschießen sicherten sich die Riverkings am Freitag zu Hause gegen Füssen zwei Punkte, in Garmisch musste man sich beim SC Riessersee aber geschlagen geben. Erstmals galt beim Heimspiel auch die 3G-plus-Regel, und der Verein erhielt einige Rückmeldungen von den Fans.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen