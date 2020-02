Eishockey: Wo HCL-Kapitän Tobias Wedl das derzeitige Problem sieht

Plus Pleitenserie beim HC Landsberg. Nach vier Niederlagen am Stück sind die Play-offs in Gefahr. Wie HCL-Kapitän Tobias Wedl mit der Situation umgeht.

Das hat es in dieser Saison noch nie gegeben: Vier Mal in Folge gingen die Landsberg Riverkings komplett leer aus – und sind damit aus den direkten Play-off-Plätzen gerutscht. Für Kapitän Tobias Wedl steht fest: „Wir wollen die Pre-Play-offs auf jeden Fall vermeiden.“ Und deshalb steht in dieser Woche eine besondere „Maßnahme“ an.

Noch ist für die Riverkings nichts verloren. Mit zehn Punkten liegen sie zwar auf Platz sieben, haben aber nur einen Zähler weniger als Waldkraiburg auf Rang sechs, der die direkte Teilnahme an den Play-offs bedeutet. Die Riverkings jedoch müssten – Stand jetzt – zusammen mit dem Tabellenachten Klostersee (7) in die Pre-Play-offs gegen die ersten beiden der Abstiegsrunde – das wären aktuell Spitzenreiter Pfaffenhofen und Geretsried. Keine verlockende Vorstellung für HCL-Kapitän Tobias Wedl. „Aber die Chancen sind ja auch gut, dass wir es noch auf Platz sechs schaffen.“ Mut macht ihm das letzte Drittel gegen Höchstadt. „Wenn wir so das ganze Spiel spielen, müssen wir uns vor niemandem verstecken“, betont der 26-Jährige.

Seit sechs Jahren in der Bayernliga

Seit dieser Saison ist Wedl Kapitän, Erfahrung hat er genug: „Ich spiele auch schon sechs Jahre in dieser Liga.“ Und er weiß: Jede Mannschaft hat mal ein Tief, wichtig ist, es wieder zu überwinden. „Deshalb machen wir am Dienstag nach dem Training auch eine Kabinenparty.“ Gerade jetzt sei es entscheidend, als Mannschaft wieder ganz eng zusammenzurücken. Bereits im Dezember habe man schon mal eine schwächere Phase gehabt, erinnert Wedl, auch da habe man sich wieder herausgearbeitet. „Als Kapitän ist es meine Aufgabe, viel mit den Spielern, vor allem den jungen, zu sprechen.“

Und auch Fehler anzusprechen. Wie gelingt das, wenn man selbst mit der eigenen Leistung nicht ganz zufrieden ist? „Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr selbstkritisch bin.“ Und Wedl räumt ein, dass die letzten vier Spiele nicht seine besten waren. „Trotzdem muss man es sagen, wenn jemand einen Fehler macht. Wenn man es offen anspricht, dann rattert es mehr. Man muss da offen und ehrlich sein.“

Noch eine Schippe drauflegen

So geht er auch ganz offensiv mit der Kritik von Teammanager Michael Oswald um, der nach der Niederlage in Erding die Führungsspieler in die Pflicht genommen hatte. „Es stimmt schon, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen. Aber es ist die ganze Mannschaft in der Pflicht.“

Viel gesprochen habe auch Trainer Fabio Carciola mit seinen Spielern. Und er ging neue Wege: „Vergangene Woche saßen wir nach dem Training noch lange zusammen, auch mit einer Videoanalyse, das hat bisher noch kein Trainer in Landsberg gemacht.“ Am Trainer oder Training liegt es also nicht. „Das Problem steckt im Kopf“, sagt Wedl. Nach dem ersten punktlosen Wochenende sei das Selbstvertrauen verloren gegangen. Das habe man am Sonntag gegen Höchstadt gemerkt. „Den Willen kann man uns wohl nicht absprechen, aber wir verkrampfen dann“, bringt er das Problem auf den Punkt.

Drei Siege sind geplant

Vielleicht war dieses letzte Drittel der nötige Befreiungsschlag. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die letzten drei Spiele zu gewinnen.“ Am Freitag geht es nach Passau, und dann stehen noch die beiden Heimspiele gegen Klostersee und Miesbach an. „Wir haben gegen Passau drei Mal ganz knapp verloren. Auch wenn die Passauer Tabellenzweiter sind, können wir da was holen.“ Und die beiden Heimspiele wären ein deutliches Plus.

Auch wenn am Sonntag erst im letzten Drittel Stimmung aufgekommen war: „Wir haben mit die besten Fans der Liga“, betont Wedl. Natürlich helfe es, wenn Stimmung gemacht würde, und dafür „versuchen wir, auch etwas zurückzugeben“.