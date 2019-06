Erfolgreich im Sand

Gleich fünf Fußballteams aus dem Landkreis starten in die Relegation, vier davon können sogar aufsteigen. Ein Klub kennt sich mit Entscheidungsspielen bestens aus.

Fußball: Die Termine für die Relegation stehen fest

