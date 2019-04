vor 53 Min.

Finning lässt überraschend Punkte liegen

Vier Teams kämpfen um den Aufstieg. Stoffen verpasst Überraschung knapp

Insgesamt acht Treffer gab es im Duell zwischen dem FC Kaufering und der Reserve aus Penzing. Beide Teams spielten mit offenem Visier, wobei die Gäste aus Penzing zwar zunächst zurücklagen, dann aber auf 3:1 davonziehen konnten. Bis zum Ende der Partie konnte Kaufering immer wieder verkürzen und in der Schlussphase sogar den 4:4-Ausgleich markieren.

Der Aufstiegsaspirant aus Finning kam beim Gastspiel in Hofstetten nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Der FCH begann sehr stark und ging folgerichtig mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf erspielten sich die Gastgeber wenig Möglichkeiten, standen jedoch in der Abwehr sehr sicher. Nach einem Eigentor zum 1:1 fand der TSV in die Partie zurück. Fortan spielte das Team nach vorne und die Hausherren mussten in einer brandgefährlichen Szene auf der Linie retten. Hofstetten lauerte auf Konter. Am Ende blieb es beim gerechten Unentschieden.

Eine unglückliche Niederlage kassierte der Tabellenletzte aus Stoffen gegen Schwabhausen, das zu den vier dominanten Teams der Liga gehört. Gleich die erste Möglichkeit der Gastgeber landete am Pfosten. Praktisch mit dem Gegenzug fiel die 1:0-Führung für die DJK. Als Schwabhausen bis zur 81. Minute mit 3:0 davonzog, schien die Partie entschieden. Trotz einer Ampelkarte gegen Stoffen (62.) kämpfte sich die Mannschaft in der Schlussphase mit einem Doppelschlag in die Partie zurück. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Keine Blöße gab sich der Tabellenführer aus Schondorf gegen Issing. Mit einem klaren 4:1-Erfolg behauptet sich der TSV weiterhin – zusammen mit Schwabhausen – an der Spitze. Gleich nach dem 1:0 für den TSV gab es eine große Konterchance für Issing. Diese wurde allerdings von einem Schondorfer geklärt. Noch vor dem Wechsel erhöhten die Gastgeber per Foulelfmeter auf 2:0. Im weiteren Verlauf der Partie traf der Tabellenführer noch zweimal, ehe in der Nachspielzeit Issing den Anschlusstreffer markierte. In einem hitzigen, aber zu keiner Zeit unfairen Duell zwischen Windach und Greifenberg gab es einen verdienten 1:0-Erfolg für die Sportfreunde. Windach war von Anfang an dominant und erspielte sich viele Chancen. Nach dem frühen Treffer versäumte es die Mannschaft nachzulegen. Der Torhüter von Windach musste im zweiten Durchgang mehrmals klären.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte Breitbrunn gegen Dettenschwang mit 2:1 in Führung gehen. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber aggressiver und druckvoller aus der Kabine. Trotzdem konnte der FCD zum 2:2 ausgleichen. Mit zwei abseitsverdächtigen Treffern stellten die Ammerseer den 4:2-Endstand her.

Einen auch in dieser Höhe verdienten und nie gefährdeten 4:0-Sieg landete Erpfting gegen den Gast aus Reichling. Mit einem Doppelschlag stellte der SVE die Weichen für den Erfolg. Als kurz vor der Pause das 3:0 fiel, war die Partie entschieden. Der SVR gab zu keinem Zeitpunkt des Spiels auf, kam allerdings zu wenig Tormöglichkeiten. In der 86. Minute markierte der SV Erpfting dann den 4:0-Endstand. (wboe/kit/kraum/miec/mönig/sero/jobe)

FC Kaufering – Penzing 2 Tore:1:0 Lang (31.), 1:1 Schulz (33.), 1:2 Metzger (56.), 1:3 Schulz (58.), 2:3 Wille (69.), 2:4 Shaljani (84.), 3:4 Wille (87.), 4:4 Masannek (91.)

Windach – Greifenberg Tore: 1:0 Si. Stoiber (14.)

Breitbrunn– Dettenschwang Tore: 1:0 Häusler (8.), 1:1 Schappele (17.), 2:1 Häusler (30.), 2:2 Seethaler (49.), 3:2 Schneider (84.), 4:2 Ass (90.)

Hofstetten – Finning Tore: 1:0 Echter (15.), 1:1 Nieberle (65., ET)

Schondorf – Issing Tore: 1:0 L. Schmalz (19.), 2:0 L. Schmalz (35., FE), 3:0 Remann (75.), 4:0 Sigl (80.), 4:1 Schneider (91.)

Stoffen – Schwabhausen Tore: 0:1 Thurner (31.), 0:2 Neugebauer (41.), 0:3 Niedermeier (81.), 1:3 Völk (87.), 2.3 Schmelcher (88.); Gelb-Rot: Süß (62., FCS)

Erpfting – Reichling Tore: 1:0 Haltenberger (2.), Bake (6.), 3:0 Jaud (43.), 4:0 Heuchele (86.)

Themen Folgen