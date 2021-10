Bundesliga: Red Hocks Kaufering brechen im letzten Drittel ein

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering halten im Bundesliga-Heimspiel gegen Hamburg lange mit. Die Ursache für Niederlage ist schnell gefunden.

Die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering warten weiter auf den ersten Dreier in dieser Saison. Zu Hause sah es gegen den Tabellendritten Hamburg lange gut aus, doch im letzten Drittel brachen die Kauferinger ein. Der Sieg für die Gäste fiel mit 8:4 auf jeden Fall zu hoch aus.