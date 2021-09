Doch ein echtes Heimspiel für die Red Hocks Kaufering

Das Kauferinger Sportzentrum wird rechtzeitig fertig. Das wollen die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks am Sonntag nutzen.

Den Auftakt in die Floorball-Bundesliga hatten sich die Red Hocks Kaufering etwas anders vorgestellt. Beim Aufsteiger DHfK Leipzig gab es eine knappe Niederlage. Jetzt sollen die ersten Punkte her, wenn am Sonntag die Floor Fighters Chemnitz zu Gast sind. Und zur Freude der Kauferinger kann das Spiel auch im „eigenen Wohnzimmer“ ausgetragen werden.

„Nicht nur organisatorisch, sondern auch emotional ist es ein großer Vorteil, nun doch in Kaufering spielen zu können“, sagt Co-Trainer Christoph Huber. Zunächst war das Spiel im Sportzentrum in Landsberg angesetzt gewesen, doch nun wurde der neue Hallenboden im Kauferinger Sportzentrum doch noch rechtzeitig fertig.

Kauferings Fans sind in der Liga fast einmalig

Und welchen Einfluss die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Sport haben, zeigt sich seit Jahren. Zählen die Kauferinger doch zu den Mannschaften, die mit am meisten Unterstützung von den Rängen erhalten. Auch die Gegner zeigten sich in der Vergangenheit immer wieder von den Fans der Red Hocks beeindruckt. Damit die Halle trotz der Corona-Beschränkung richtig voll werden kann, gelten für das Publikum die 3G-Regel und eine Maskenpflicht am Platz.

Und dann wollen die „Roten vom Lech“ mit ihren Fans auch die ersten Punkte in der neuen Saison feiern. Zu Gast sind ab 16 Uhr die Floor Fighters Chemnitz, die wie Kaufering zum Auftakt leer ausgegangen waren. Zu Hause hatte man sich Holzbüttgen in den letzten Minuten 4:6 geschlagen geben müssen.

Wiedersehen mit Julian Rüger

Bei diesem Spiel gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Julian Rüger ist in Chemnitz mittlerweile hauptamtlicher Nachwuchsleiter und Spieler der ersten Mannschaft. Zuvor, am Samstag, ab 18 Uhr ist die zweite Mannschaft der Red Hocks im Einsatz: Im Pokalspiel haben sie den FC Stern München zu Gast. (mm)

