Kauferings Floorballer geben die Rote Laterne ab

Plus Die Red Hocks Kaufering klettern in der Tabelle der Floorball-Bundesliga auf Platz zehn.

Die gute Nachricht: Die Red Hocks Kaufering sind in der Floorball-Bundesliga erst mal die Rote Laterne los. Allerdings konnte man sich nicht wirklich aus dem Tabellenkeller befreien, denn in Berlin wäre für die Kauferinger durchaus mehr drin gewesen.