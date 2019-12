Floorball: Red Hocks Kaufering feiern den ersten Saisonsieg

Plus Sieben Spieltage mussten die Kauferinger Floorballer warten: Jetzt gab es am achten den ersten Saisonsieg für die Red Hocks. Was das für die Tabelle bedeutet.

Vor offiziell 228 Zuschauern konnten die Red Hocks Kaufering den ersten Sieg in der laufenden Floorball-Bundesligasaison feiern. Und das gegen den Tabellenfünften Piranhhas Hamburg. Auch wenn der Sieg am Ende deutlich ausfiel, war es lange eine Zitterpartie für die Kauferinger.

Sieben lange Spieltage mussten sich die Red Hocks gedulden, am achten war es dann endlich so weit: Mit 6:3 durfte das Team von Kapitän Marco Tobisch seinen ersten Saisonsieg feiern. In der Tabelle der 1. Floorball-Bundesliga bleiben die Kauferinger zwar noch auf dem letzten Platz, aber sie kommen wieder in Reichweite zu den Nichtabstiegsrängen. Der Vorletzte Wernigerode hat vier Punkte Vorsprung auf Kaufering, der Achte Berlin fünf Punkte und der Siebte Bonn hat sechs Zähler mehr.

Red Hocks legen einen Traumstart hin

Gegen die Hamburger, denen noch die lange Fahrt in den Knochen steckte, erwischten die Kauferinger einen Traumstart: Nach 59 Sekunden erzielte Marco Tobisch, wunderbar freigespielt von Maxi Falkenberger, mit seinem ersten Schuss gleich die Kauferinger Führung. Das schnelle Tor beflügelte die Red Hocks, die im ersten Drittel nur so vor Spielfreude strotzten. So war es Ricardo Wipfler, der in der elften Minute an der Mittellinie zu einem seiner Bogenläufe ansetzte und diesen mit dem 2:0 vollendete. Den Assist erhielt Benedikt Richardon, der später zum besten Spieler der Gastgeber gewählt wurde. Die weiteren guten Chancen machte immer wieder der gute Hamburger Keeper zunichte – mit dem 2:0 ging es in die Kabine.

Doch die Pause tat den Red Hocks nicht gut: Sie wirkten verschlafen und konnten kaum mehr Druck aufbauen. Auf den Spielstand hatte dies aber keine Auswirkungen – auch zwei Strafen überstanden die Gastgeber unbeschadet. Ende des zweiten Drittels (38./39.) bissen die Piranhhas aber gleich zweimal schnörkellos zu, und es ging mit einem 2:2 ins letzte Drittel.

Große Unterstützung für die Gastgeber

Doch bereits nach Wiederanpfiff merkte man, dass die Kabinenansprache, die Unterstützung durch die Fans, aber auch durch die Spieler auf der Bank Früchte trug. Endlich wurde wieder Floorball im „Kauferinger-Style“ gespielt. Schnelle Passstafetten und eine deutlich verbesserte körperliche Präsenz führten dazu, dass Marco Tobisch in der 44. Minute Maxi Falkenberger mustergültig bediente und dieser unhaltbar zum 3:2 verwandelte. Nur 32 Sekunden später erhöhte Moritz Leonhardt nach einem präzisen Pass von Falkenberger auf 4:2. Jetzt ging es Schlag auf Schlag, und man konnte den Siegeswillen der Kauferinger deutlich sehen. Exakt acht Minuten und 47 Sekunden waren im dritten Drittel gespielt, als im Kauferinger Sportzentrum erneut gejubelt werden durfte. Tobias Hutter, der von Moritz Leonhardt mit einem Querpass bedient wurde, erhöhte zum viel umjubelten 5:2.

Hamburg kann noch mal verkürzen

Um den Spielfluss der Roten etwas zu stoppen, nahmen die Hamburger ihre Auszeit. Und dies zeigte Wirkung: Nun pressten die Hamburger konsequent und die Red Hocks wurden in dieser Phase immer wieder in ihrer eigenen Hälfte festgespielt. Zahlreiche Schüsse wurden geblockt, und David Winzinger parierte Ball um Ball. Doch trotz aller Gegenwehr gelang den Gästen in der 55. Minute das 3:5. Jedem in der Halle war klar, dass in diesen letzten fünf Minuten noch viel passieren konnte.

In der von beiden Seiten nun etwas rustikaler ausgetragenen Schlussphase kassierten die Hamburger in der 57. Minute noch eine Strafe – die große Chance für die Kauferinger in Überzahl für die Vorentscheidung zu sorgen. Doch der wichtige sechste Treffer wollte einfach nicht gelingen. Erst als die Piranhhas kurz vor Schluss den Torwart für einen weiteren Feldspieler rausnahmen, konnte Moritz Leonhardt aus spitzem Winkel zum erlösenden 6:3 einschieben.

Kapitän Tobisch meinte nach dem Spiel, dass es sehr guttue, endlich die ersten drei Punkte in dieser Saison eingefahren zu haben. Er bedankte sich bei seinem Team, das den längeren Atem bewiesen und den Sieg einfach mehr gewollt habe.

Mit den nun vier Zählern und vor allem mit neuem Selbstbewusstsein reisen die Red Hocks am Sonntag zum amtierenden Meister nach Leipzig. (lt)