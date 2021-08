Football: Bittere Niederlage für den Landsberg X-Press

Plus Die Landsberger gehen gegen die Erding Bulls leer aus. Während viele mit den Entscheidungen der Schiedsrichter nicht einverstanden sind, sieht der Vorsitzende den Grund für die Pleite woanders.

Wie bitter ist das denn: Im zweiten Heimspiel gegen den Aufsteiger Erding Bulls kassieren die Footballer des Landsberg X-Press eine knappe 19:20-Pleite in der Regionalliga. Dabei hadern die X-Men mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, aber X-Press-Präsident Markus Gruberbauer hat noch eine andere Erklärung für die Niederlage.