Football

07:06 Uhr

Landsberg X-Press beendet eine missglückte Saison

Für den Landsberg X-Press endet am Samstag eine völlig missglückte Saison.

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press sind zum ersten Mal das Schlusslicht in der Regionalliga. Trotzdem ist das letzte Spiel in München noch wichtig.

Von Margit Messelhäuser

Einen guten Abschluss einer komplett missglückten Saison, das wünscht man sich bei den Footballern des Landsberg X-Press. Denn schon vor dem letzten Regionalligaspiel am Samstag, ab 15 Uhr, bei der zweiten Mannschaft der München Cowboys steht fest: Erstmals schließen die Landsberger seit der Wiedergründung eine Saison als Tabellenletzter ab.

