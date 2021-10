Bayernliga: Der TSV Landsberg entzaubert Kirchanschöring

Plus Der TSV Landsberg besiegt den Bayernliga-Zweiten Kirchanschöring mit 5:1. Schon vor Spielbeginn gibt es einen besonderen Moment im Landsberger Fußballstadion.

Beide Stammtorhüter verletzt, und das ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten der Bayernliga - das Heimspiel des TSV Landsberg gegen den Bayernliga-Zweiten SV Kirchanschöring stand unter keinem guten Stern. Aber die Landsberger haben dieses Problem perfekt gelöst und setzten sich verdient mit 5:1 durch. Noch vor Anpfiff der Partie gab es eine Premiere im Landsberger 3C-Sportpark: eine Hochzeit.