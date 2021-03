vor 2 Min.

Fußball-Bayernliga: Der TSV Landsberg plant für den Neustart

Plus Wann kann das Training beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg wieder beginnen? Erst vage Planungen gibt es bereits.

Von Margit Messelhäuser

Ab Montag soll der Lockdown wegen der Corona-Pandemie langsam gelockert werden – immer vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen lassen es zu. Alle Sportler scharren schon mit den Hufen und beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg hat man sich gleich zusammengesetzt, um abzusprechen, wie und wann man starten kann. „Es gibt erste vage Planungen“, sagt TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl.

Erst mal seien noch Vorbereitungen zu erledigen und vor allem: „Wir warten noch auf weitere Informationen vom Bayerischen Fußballverband“, betont Patrick Freutsmiedl. Dennoch werde man schon mal „nachschauen, wie der Platz aussieht“, und falls möglich, würde man auch bereits am 15. März mit dem Nachwuchstraining beginnen. Im Vorfeld gebe es noch einiges zu organisieren, beispielsweise was die Trainingszeiten betreffe, so der TSV-Pressesprecher. Das alles geschehe aber natürlich unter Vorbehalt, betont er.

Bayernliga-Team hofft auf einen Trainingsstart am 22. März

Im Gespräch war er auch mit Muriz Salemovic, dem Sportlichen Leiter des Bayernliga-Teams, und Abteilungsleiter Sebastian Gilg. „Sie hoffen, dass die erste Mannschaft am 22. März wieder das Training aufnehmen kann“, so Patrick Freutsmiedl, dieser Termin sei für sämtliche Senioren-Mannschaften im Gespräch.

Sebastian Gilg (rechts) ist nicht nur Abteilungsleiter der Landsberger Fußballer, er unterstützt die Mannschaft auch auf dem Platz. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Vonseiten des Bayerischen Fußballverbands hat sich Präsident Rainer Koch bereits an die Bayerische Staatsregierung gewandt, und darum gebeten, dass „die Verantwortlichen in der Landesregierung (...) klar und unmissverständlich formulieren, was in welcher Form für das Fußball-Training fortan erlaubt ist“.

Für Landsberg geht es um den Klassenerhalt

Während des Lockdowns konnten die TSV-Fußballer – wie alle anderen Sportler – zwar nicht trainieren, dennoch hat sich einiges getan (LT berichtete). So wurde bereits für die Saison 2021/22 geplant. Wie berichtet, will Ex-Kapitän David Anzenhofer dann wieder nach Landsberg kommen, bereits verlängert haben die TSVler mit Sebastian Schmeiser und Kevin Gutia. Sobald der Spielbetrieb wieder startet, geht es für das Team von Trainer Edgar Weiler um den Klassenerhalt. Die Pause haben die Landsberger auf dem 15. Tabellenplatz verbracht – dieser bedeutet, dass man in die Relegation um den Klassenerhalt müsste. Zu Rang 13, der den direkten Klassenerhalt bedeutet, haben die Landsberger vier Punkte Abstand, acht Partie müssen die Landsberger in der laufenden Saison noch absolvieren.

