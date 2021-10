Fußball

10:17 Uhr

Bayernligist TSV Landsberg müht sich zu einem Punkt

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg kommt gegen das Kellerkind Garching nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Der Ausgleichstreffer fällt auf eine sehr ungewöhnliche Weise.

Von Margit Messelhäuser

Landsbergs Spielertrainer Muriz Salemovic sollte recht behalten: Der VfR Garching präsentierte sich bedeutend stärker, als es der 15. Tabellenplatz in der Fußball-Bayernliga hätte vermuten lassen. Gleichzeitig erwischten die Landsberger keinen guten Tag. Und so ist Salemovic mit dem 1:1 am Ende auch zufrieden. Wobei der Ausgleichstreffer der Gäste auch ihn erstaunte: „So etwas habe ich noch nie erlebt.“

