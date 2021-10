Bezirksliga: Für Denklingen beginnen die "Wochen der Wahrheit"

Plus Der VfL Denklingen fährt am Freitag als Tabellenführer nach Haidhausen. Für Markus Ansorge und sein Team ist es der Startschuss für die Spiele gegen die Topteams der Liga.

Für den VfL Denklingen beginnen am Freitag die „Wochen der Wahrheit“. Ab 19.30 Uhr ist Trainer Markus Ansorge mit seinem Team beim Vierten der Fußball-Bezirksliga Oberbayern, der SpVgg Haidhausen, zu Gast. „Danach kommt noch Oberweikertshofen und später Raisting“, so der Coach, dann könne man sehen, wo der Weg hinführe.