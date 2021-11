Bezirksliga-Spitzenreiter Kaufering erwartet den Verfolger

Plus Der VfL Kaufering führt mit Abstand die Fußball-Bezirksliga Schwaben an. Jetzt hat man die Möglichkeit, den Vorsprung weiter auszubauen.

Es ist schlichtweg das Topspiel der Bezirksliga Schwaben Süd: Drei Spieltage vor der Winterpause empfängt der Spitzenreiter VfL Kaufering zu Hause den Tabellenzweiten TV Erkheim. Anpfiff im Kauferinger Sportzentrum ist am Samstag um 14 Uhr.