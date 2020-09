vor 34 Min.

Fußball: Der Ligapokal feiert im Landkreis Landsberg seine Premiere

Am Dienstag startet der Ligapokal im Landkreis Landsberg. Die Fußball-Mannschaften erhalten dadurch eine zweite Aufstiegschance. So läuft der Wettbewerb für die Vereine von der Kreisliga bis zur C-Klasse ab.

Von Margit Messelhäuser

Am Dienstag steigen die Fußballer im Landkreis Landsberg in einen neuen Wettbewerb ein. Nach der Corona-Pause ist nicht nur der Neustart der Liga erfolgt, jetzt beginnt auch der Ligapokal. Im Kreis Zugspitze wird die erste Runde unter der Woche ausgetragen, im Bezirk Schwaben startet der Wettbewerb erst in einigen Wochen.

Das Besondere am Ligapokal ist, dass die Spiele klassenintern ausgetragen werden. Damit kommt es zu Derbys, die es in der Liga nicht gibt, wie etwa zwischen Dießen und Dettenschwang in der A-Klasse. Der Sieger des Ligapokals in jeder Klasse hat eine zusätzliche Chance aufzusteigen, vorausgesetzt, er steht in der Liga nicht auf einem Abstiegsplatz – dann hätte er aber über den Umweg den Klassenerhalt geschafft.

In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden

In allen Klassen wird zunächst eine Vorrunde in regionalen Gruppen im Modus jeder gegen jeden in einer Einfachrunde ausgetragen. So geht es dann in den einzelnen Ligen weiter:

Kreisliga: Nach der Vorrunde (fünf Gruppen) wird eine Gesamttabelle errechnet. Von den insgesamt 29 Mannschaften qualifizieren sich 28 für die Zwischenrunde, die im K.-o.-Modus ausgetragen wird, wobei der Tabellenführer gegen das Team von Platz 28 antritt und so weiter. Die 14 Sieger stehen im Achtelfinale, von den Verlierern der Zwischenrunde qualifizieren sich die beiden Teams mit den besten Quotienten aller Vorrundentabellen nachträglich für die Finalrunde.

A-Klasse: 17 Gruppen sind am Start. Für die Zwischenrunde qualifizieren sich aus jeder Gruppe der Tabellenerste sowie die besten 15 Tabellenzweiten aus allen Gruppen. Diese 32 Mannschaften treten in einer Zwischenrunde an – die 16 Sieger erreichen die Finalrunde.

In der C-Klasse entfällt die Zwischenrunde

B-Klasse: Zwölf Gruppen treten an, in die Zwischenrunde kommen die Teams auf den Tabellenplätzen eins und zwei sowie die acht besten Tabellendritten. Die Zwischenrunde mit 32 Mannschaften wird im K.-o.-Modus ausgetragen. Damit kommen 16 Teams in die Finalrunde.

C-Klasse: Sieben Gruppen gibt es, hier entfällt die Zwischenrunde. Für das Achtelfinale 2021 qualifizieren sich die jeweiligen Tabellenersten und Tabellenzweiten (gesamt 14) sowie die beiden besten Gruppendritten aller Gruppen.

Das ist der Spielplan für die erste Runde für die Mannschaften aus dem Landkreis:

Kreisliga : Gruppe 3/Mi.: Peiting - Denklingen 19h. Gruppe 4/Mi.: Penzing - Oberalting 19h.



: Gruppe 3/Mi.: - 19h. Gruppe 4/Mi.: - Oberalting 19h. Kreisklasse: Gruppe 8/Mi.: Schondorf - Utting 19h; TSV LL II - Igling 19h. Gruppe 9/Mi.: Hohenfurch - Fuchstal 19h; Schwabbruck/S. - Unterdießen 19h; Do: Peiting II - Kinsau 19h.

- 19h; Schwabbruck/S. - 19h; Do: II - Kinsau 19h. A-Klasse: Gruppe 8/Mi.: Finning - Dießen 19.30h. Do.: Erling/ Andechs - Dettenschwang 19h. Gruppe 13/Mi.: Greifenb. - Erpfting 19h; Geltendorf - Windach 19h. Gruppe 14/Mi.: Türkenfeld - Schwabhausen 19h; Issing - Hechendorf 19h; Schöngeising - Prittriching 19.30h. Gruppe 15/Do.: Penzing II - Breitbr. 19h. Gruppe 16/Mi.: Rott - Böbing 19h; Wildsteig /R. - Reichling 19h.

- 19.30h. Do.: Erling/ - Dettenschwang 19h. Gruppe 13/Mi.: Greifenb. - Erpfting 19h; - 19h. Gruppe 14/Mi.: - 19h; - Hechendorf 19h; - 19.30h. Gruppe 15/Do.: II - Breitbr. 19h. Gruppe 16/Mi.: Rott - 19h; /R. - 19h. B-Klasse: Gruppe 9/Mi.: Egling - Althegnb. 19h. Gruppe 10/Di.: Türkenfeld II - Schwabhausen II 19h; Issing II - Hechend. II 19h; Prittriching II - Schöngeising II 19.30h. Gruppe 11/Do.: Weil II - Jahn LL II 19h; Stoffen - Igling II 19h. Gruppe 12/Do.: Hohenfurch II - Seestall 19h; Apfeldorf - Denklingen II 19h.

- Althegnb. 19h. Gruppe 10/Di.: II - II 19h; II - Hechend. II 19h; II - II 19.30h. Gruppe 11/Do.: Weil II - Jahn LL II 19h; Stoffen - Igling II 19h. Gruppe 12/Do.: II - Seestall 19h; - II 19h. C-Klasse: Gruppe 4/Di.: Erling/A. II - Dettenschwang II 19h; Eching II - Dießen II 19.30h. Gruppe 6/Di.: Geltendorf II - Windach II 19h. Gruppe 7/Do.: Ingenried II - Fuchstal II 19h.

