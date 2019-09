vor 6 Min.

Fußball: Der SV Fuchstal findet den neuen Trainer im Internet

Der SV Fuchstal stellt den Nachfolger von Sven Kresin vor. So tickt Salih Yilmaz und das sagt er über den Klassenerhalt.

Von Andreas Hoehne

Die Fuchstaler Fußballer haben einen neuen Trainer. Am Dienstagabend stellte Abteilungsleiter Holger Sauter den 44-jährigen Salih Yilmaz aus Bobingen den Spielern vor. Er ist Nachfolger von Sven Kresin, der Ende August den Verein nach nur achtmonatiger Tätigkeit überraschend verlassen hatte und zum Bayernligisten TSV Landsberg zurückgekehrt war.

Salih Yilmaz, Vater von drei kleinen Kindern, hatte in seiner aktiven Zeit unter anderem für den TSV Königsbrunn und TSV Bobingen in der Landesliga gespielt. Seit 2012 war er auch als Trainer tätig, zunächst vier Jahre für die Kreisligamannschaft FSV Inningen. Er wolle zumindest für die laufende Saison, gerne aber auch länger beim SV Fuchstal bleiben, meinte er. Er wird bereits ab dem heutigen Donnerstag das Training in Fuchstal aufnehmen. Aufmerksam geworden war die Abteilungsleitung auf ihn, da er auf dem Internetportal „FuPa“ nach einem neuen Verein gesucht hatte.

Der neue Trainer hat sich bei seinem Vorgänger bereits erkundigt

Er habe sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen des SV Fuchstal geführt, erzählt Yilmaz und sich auch bei Sven Kresin, den er gut kenne, über den Verein und die Mannschaft erkundigt. Er sehe in ihr ein gutes Potenzial, da sie über junge und erfahrene Spieler verfüge, die mit der Begeisterung bei der Sache seien, was die starke Beteiligung am Training zeige. Der derzeitige vorletzte Tabellenplatz in der Kreisklasse entspreche nicht den Möglichkeiten und er habe in Erfahrung gebracht, dass oft nur ein Quäntchen Glück zum Erfolg gefehlt hatte.

SVF-Abteilungsleiter Holger Sauter bedankte sich in seiner Ansprache bei den Spielern und bei den Interimstrainern für den starken Zusammenhalt. Yilmaz er sei ehrgeizig und sehr positiv eingestellt.

