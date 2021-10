Der SV Unterdießen verteidigt die Tabellenführung

Plus In der Fußball-Kreisklasse 4 hält der SVU seinen direkten Verfolger auf Distanz. Echings Personalsorgen wachsen weiter.

Nach nur zehn Minuten mussten Echings Fußballer bei PeitingII einen Tiefschlag hinnehmen: Nach einem groben Foul, das vom Unparteiischen nicht geahndet wurde, musste ein Echinger mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden, somit fehlen dem FSV nun acht Stammkräfte. Eching spielte mit der Unterstützung von drei Jugendspielern munter weiter und ging verdient in Führung. Der FSV war besser, musste nach einem umstrittenen Handelfmeter aber den Ausgleich hinnehmen und am Ende hatten die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite.