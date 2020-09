11:17 Uhr

Fußball: Der TSV Landsberg behält im Pokal beim Elfmeter-Krimi die Nerven

Der TSV Landsberg steht in der nächsten Runde im Pokal: Alessandro Mulas (links) traf in Kottern zwei Mal im Spiel, Andreas Fülla verwandelte sicher im entscheidenden Elfmeterschießen.

Plus Beim Pokalspiel in Kottern geraten die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg drei Mal in Rückstand. Aber der TSV zeigt Moral. Ein Spieler rückt besonders in den Mittelpunkt.

Von Margit Messelhäuser

Drei Mal einen Rückstand aufgeholt und am Ende im Elfmeterschießen die Nerven behalten: Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg feiern im ersten Pflichtspiel nach der Corona-Pause einen beeindruckenden Sieg. Im Pokalspiel beim TSV Kottern setzt sich Trainer Edgar Weiler mit seinem Team mit 6:5 durch. War schon das Spiel kurios, so gilt das noch mehr für das Elfmeterschießen.

Eine Überraschung gab es bei den Landsbergern bereits bei der Aufstellung: Nach seinem Kreuzbandriss und fast eineinhalb Jahren Pause stand Manuel Detmar erstmals wieder in einem Pflichtspiel auf dem Feld. Der 25-Jährige wurde in der 74. Minute eingewechselt und spielte gleich eine entscheidende Rolle.

Wechselbad der Gefühle für Landsbergs Trainer

Für Landsbergs Trainer Edgar Weiler war es ein Wechselbad der Gefühle. „Da spricht man in der Kabine noch darüber, dass die Defensive wichtig ist, dann gerät man gleich in Rückstand“, sagt Weiler. Auch wenn der ursprüngliche Plan nicht aufgegangen ist, ist Weiler stolz auf sein Team: „Wir sind drei Mal wieder zurückgekommen und haben nie den Kopf in den Sand gesteckt.“ Ärgerlich aus seiner Sicht ist allerdings, dass alle drei Gegentore nach Standardsituationen gefallen sind. „Das verfolgt uns schon in der ganzen Vorbereitung. Wir arbeiten zwar hart daran, müssen da aber noch mehr tun.“

Bereits in der 3. Minute brachte Kaya die Gastgeber in Führung. Es dauerte, dann fanden sich die Landsberger und Alessandro Mulas sorgte für den Ausgleich (20.). In der zweiten Halbzeit kam erneut Kottern schneller ins Spiel und legte durch Jocham in der 60. Minute wieder vor. Nur sechs Minuten später jedoch war erneut Mulas zur Stelle, als Kottern den Ball nicht entscheidend klären konnte – und es stand 2:2. Als Kottern jedoch in der 83. Minute auf 3:2 erhöhte, schien es eng zu werden für die Landsberger. Aber der TSV ließ nicht nach und dann war es der eingewechselte Manuel Detmar, der in den Fokus rückte: Er wurde im Strafraum gefoult und Branko Nikolic verwandelte den fälligen Elfmeter in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich.

Muriz Salemovic sorgt für die Entscheidung

Somit musste das Elfmeterschießen entscheiden. Alessandro Mulas, der sich bislang beim TSV als sicherer Elfmeterschütze erwiesen hatte, war bereits auf der Bank: Er hatte Manuel Detmar Platz gemacht. Die Führung der Gastgeber glich Andreas Fülla aus, dann aber wurden vier Elfmeter vergeben – je zwei von Kottern und zwei von Landsberg. Auf Landsberger Seite scheiterten Fabian Lutz und Manuel Detmar, der zuvor den wichtigen Elfmeter für den Ausgleich herausgeholt hatte – bei Kottern waren es Buchmann und Rausch.

Dann legte Kottern erneut vor – aber Nikolic glich wieder aus. Als der nächste Schütze von Kottern scheiterte, übernahm Muriz Salemovic bei den Landsbergern die Verantwortung - und verwandelte. Damit zieht der TSV Landsberg in die nächste Runde des Pokals ein. Dieses Spiel findet am Wochenende 10./11. Oktober statt, der Gegner der Landsberger steht noch nicht fest.

TSV: Hollenzer, Bonfert, Schmeiser, Gilg, Nikolic, Nebel, Gutia, Fülla, Lutz, Salemovic, Mulas (74. Detmar)

