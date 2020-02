08:01 Uhr

Fußball: Der Trainer des TSV Landsberg kehrt zum Ex-Verein zurück

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg bestreiten beim SC Oberweikertshofen ein weiteres Testspiel. In Denklingen muss ein Vorbereitungsspiel abgebrochen werden.

Von Margit Messelhäuser

Drei Wochen hat der TSV Landsberg noch, dann beginnt der zweite Teil der Bayernliga. Am Samstag steht für Trainer Sven Kresin und sein Team das nächste Testspiel an – und das führt Kresin zu einem seiner früheren Clubs. Zu Hause starten die Bezirksligafußballer des VfL Kaufering in die Testspielphase.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Zwei Jahre ist es her, da hat Sven Kresin nach einem Jahr Pause wieder einen Trainerposten übernommen – beim Landesligisten SC Oberweikertshofen. In der Saison 18/19 warf er aber nach zehn Spielen das Handtuch. Jetzt geht es wieder zum inzwischen in die Bezirksliga abgestiegenen SCO. Um 14 Uhr beginnt die Partie. „Oberweikertshofen hat den Kader halten können“, sagt Kresin, man habe es also nicht mit einer Bezirksliga-, sondern eher mit einer Landesligamannschaft zu tun. In seinem Kader plage sich der eine oder andere Spieler mit Wehwehchen, aber „das ist normal“. Verzichten muss Kresin allerdings auf Janick Reitz und Lukas Göttle, die aus beruflichen Gründen nicht trainieren können. „Das ist natürlich sehr schade“, sagt der Landsberger Coach, „aber ich kann es nicht ändern und arbeite mit dem, was ich habe.“ Zur Halbzeit steht es noch 0:0 Zu einem Landkreisderby lädt der VfL Kaufering am heutigen Samstag ein. Zu Gast ist ab 16 Uhr der Kreisligist VfL Denklingen, der allerdings stark ersatzgeschwächt antreten muss. Denklingen hat bereits am Donnerstag gegen den Bezirksligisten Raisting „getestet“, doch nur eine Halbzeit lang: Nach der Pause machte der Regensturm den Platz unbespielbar, und die Partie musste beim Stand von 0:0 abgebrochen werden.

Themen folgen