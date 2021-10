Der VfL Denklingen knöpft Oberweikertshofen einen Punkt ab

Plus Für den Bezirksliga-Aufsteiger Denklingen reicht es nicht zum Titel des Herbstmeisters. Die Fußballer stellen aber eine andere Bestmarke auf.

Wer ist besser: Denklingen oder Oberweikertshofen? Im direkten Duell gab es darauf keine Antwort. Die beiden Topteams der Fußball-Bezirksliga Oberbayern trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Auch wenn es nicht zum Herbstmeistertitel reicht: Eine andere Bestmarke hat Denklingen aufgestellt.