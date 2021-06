Fußball

19:37 Uhr

Fußball: Bayernliga-Vereine stimmen über Modus ab

Plus In den Landesligen und Bayernligen beginnt in wenigen Wochen die neue Saison. Jetzt fest, wie sie ablaufen soll. So reagiert man beim TSV Landsberg auf die Entscheidung.

Von Margit Messelhäuser

Die Vereine haben entschieden: In der Bayernliga Süd und Nord bleibt es beim bekannten Spielmodus. Wie berichtet, hatte der Bayerische Fußballverband auch ein anderes Modell zur Abstimmung gestellt, doch nur zwei Landesliga-Gruppen votierten für die neue Variante. So fallen die Reaktionen beim Bayernligisten TSV Landsberg aus.

