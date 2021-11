Fußball: Der Vorsprung des VfL Kaufering in der Bezirksliga schmilzt

Plus Der VfL Kaufering geht als Spitzenreiter der Bezirksliga Schwaben gegen Verfolger Erkheim leer aus. Wie VfL-Trainer Enthart die Niederlage einschätzt.

Nach wie vor führt der VfL Kaufering die Fußball-Bezirksliga Schwaben mit deutlichem Vorsprung an – die Niederlage im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Erkheim vor rund 200 Zuschauern, schmerzt dennoch.