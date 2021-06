Fußball

12:22 Uhr

Fußball: TSV Landsberg holt weiteren Hochkaräter

Seit gut einer Woche trainieren die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg wieder. Am Dienstag steht das erste Testspiel gegen den FCA II an.

Plus Der Bayernligist TSV Landsberg verstärkt sich mit einem Stürmer, der auch über internationale Erfahrung verfügt. Am Dienstag steht das erste Testspiel an.

Von Margit Messelhäuser

Ewig scheint es her zu sein, dass im Landsberger 3C-Sportpark ein Fußballspiel angepfiffen wurde – jetzt ist es wieder so weit. Am Dienstag, ab 19 Uhr, hat der TSV Landsberg zum ersten Testspiel die zweite Mannschaft des FC Augsburg zu Gast. Und dabei präsentieren die Landsberger einen weiteren hochkarätigen Neuzugang. Wobei sich die Fans aber noch gedulden müssen, denn offiziell sind keine Zuschauer zugelassen.

