Mit dem neuen Trainer wird Rott gleich Halbzeitmeister

Plus Der Halbzeitmeister in der Fußball-A-Klasse 8 steht bereits fest. Neben Rott hat diesmal auch Reichling etwas zu feiern.

Die Fußballer des TSV Rott haben sich vorzeitig die Halbzeitmeisterschaft gesichert. Für DenklingenII gab es nichts zu holen, aber Reichling hat den nächsten Dreier eingefahren.