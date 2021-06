Neuer Spielmodus in der Bayernliga?

In dieser Woche fällt die Entscheidung. TSV Landsberg startet ins Training

In dieser Woche ist beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg der offizielle Trainingsstart. Auch der voraussichtliche Beginn der Saison ist bereits bekannt – allerdings nicht, wie diese aussieht. Denn auch in der Bayernliga Süd kann es sein, dass ein neuer Spielmodus eingeführt wird, wie Jürgen Meissner, Sportlicher Leiter beim TSV, mitteilt.

19 Mannschaften treten in der Saison 2021/22 in der Bayernliga Süd an – noch eine mehr als in der abgebrochenen Saison. Derzeit, so Meissner, läuft eine Abstimmung unter den Vereinen, ein ähnliches Model einzuführen, wie es der Kreis Zugspitze vorgestellt hat (wir berichteten).

So würde die Liga in zwei Gruppen eingeteilt, eine mit neun, eine mit zehn Mannschaften. Diese Gruppen würden eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel austragen, die vor der Winterpause beendet würde, erläutert Jürgen Meissner. Die besten vier Mannschaften beider Gruppen würden dann in die Aufstiegsrunde im Frühjahr einziehen, die restlichen Teams kämpfen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Jetzt liegt es an den Vereinen, wie sie sich entscheiden. „Das übernehmen bei uns die Trainer, sie müssen diesen Modus ja auch spielen“, sagt Jürgen Meissner. Ihm persönlich wäre der bisherige Modus lieber. Auch wenn das 36 Spiele bedeuten würde und damit mehr als beim neuen Modus, wäre es für ihn machbar. „Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei den Trainern.“ Noch in dieser Woche werde diese Entscheidung auch fallen.

Unabhängig davon, wie die Entscheidung für die Bayernliga ausfällt, starten die Landsberger am Freitag, 11. Juni, wieder ins richtige Training. Gut möglich auch, dass bis zum Saisonstart noch ein oder zwei Spieler dazukommen – in der Offensive, auf den Außenbahnen, wünscht sich Meissner noch Verstärkung. Das erste Punktspiel, so der Plan derzeit, soll am 17. oder 24. Juli stattfinden. (mm)