Fußball

06:17 Uhr

Spitzenreiter Hofstetten vermeidet den Ausrutscher

Plus Der FC Hofstetten kommt noch in letzter Sekunde zum Ausgleich gegen Herrsching. Nach dem Abpfiff des Fußballspiels wird es turbulent.

Was für eine Überraschung: Wenn der Tabellenführer das Schlusslicht zu Gast hat, geht man eigentlich von einer klaren Angelegenheit aus. Nicht so in der A7: Der FC Hofstetten kam erst mit der letzten Aktion gegen Herrsching zum Ausgleich. Und dann wurde es etwas turbulent auf dem Platz.

