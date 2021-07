TSV Landsberg: Mit den Roten Karten soll Schluss sein

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg ist am Mittwochabend bei Schwaben Augsburg zu Gast. Spielertrainer Mike Hutterer muss vermutlich nicht nur auf den gesperrten Torhüter Daniel Witetschek verzichten.

Mit einem Unentschieden ist der TSV Landsberg in die Fußball-Bayernliga gestartet. Im Nachhinein ist es für Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer nicht einfach, das 1:1 gegen Jahn RegensburgII einzuschätzen. Dafür gibt es von ihm in einem anderen Punkt eine klare Vorgabe: Mit den Roten Karten muss jetzt Schluss sein.