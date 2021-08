TSV Landsberg: Verdienter Sieg mit kleinen Schönheitsfehlern

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg setzt sich zu Hause gegen Donaustauf mit 5:2 durch. Vor den Augen eines ehemaligen Fußball-Weltmeisters machen die Gastgeber schon in der ersten Halbzeit alles klar.

Wie gut dem TSV Landsberg der erste Saisonsieg in der Bayernliga getan hat, war am Mittwochabend beim Heimspiel gegen Donaustauf zu sehen. Befreit spielten die TSVler auf, sorgten schon nach 30 Minuten für die Vorentscheidung – und das vor den Augen eines ehemaligen Fußball-Weltmeisters.