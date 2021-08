TSV Landsberg geht mit Rumpfteam ins Pokalspiel

Plus Der TSV Landsberg muss im Pokal in Schwabmünchen ran. Schwere Ligaspiele für Denklingen und Kaufering. Jahn Landsberg und Utting wollen Pleiten vergessen machen.

Die Amateurfußballer im Landkreis sind aktuell sehr gefordert. Es steht eine englische Woche an, sprich, es wird auch unter der Woche gespielt. Für viele Teams ist das eine Belastung, weil die Spieler arbeiten und zudem Urlaubszeit ist. Das macht sich unter anderem beim Spiel des TSV Landsberg im Pokal bemerkbar.