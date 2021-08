Fußball

vor 19 Min.

TSV Landsberg kämpft im Derby um den ersten Saisonsieg

Voller Einsatz ist am Sonntag gefragt, wenn die Fußballer des TSV Landsberg (schwarze Trikots) gegen Schwabmünchen in der Bayernliga antreten. Das Team vom Lech hofft auf den ersten Saisonsieg.

Plus Im Pokal besiegt der TSV Landsberg den TSV Schwabmünchen. Das Spiel in der Bayernliga wird eine ganz anderes sein. Der Gegner in der dritten Pokalrunde steht auch fest.

Von Christian Mühlhause

Unter der Woche feierte der TSV Landsberg den Pokalsieg im Derby gegen den TSV Schwabmünchen. Am Sonntag ab 17 Uhr reffen beide Teams erneut aufeinander. Dann wird es allerdings ein völlig anderes Spiel sein.

