TSV-Urgestein wechselt nach Rott

Stephan Botschafter trainiert seit 20 Jahren Jugendmannschaften in Landsberg

Einige Trainerwechsel hat es bei den Fußball-Teams im Landkreis bereits gegeben – der TSV Rott vermeldet auch einen sehr interessanten: Für den bisherigen Coach Tim Erdt kommt nämlich mit Stephan Botschafter ein Urgestein des TSV Landsberg nach Rott. Botschafter erzählt, wie es dazu gekommen ist.

Seit über 20 Jahren ist Stephan Botschafter beim TSV Landsberg im Trainerstab eine feste Größe: Von der D- bis zur A-Jugend hat er schon alle Teams gecoacht. „Wir haben damals mit der Jugendarbeit wieder ganz neu angefangen“, erzählt er – „wir“, das waren Anfang der 2000er-Jahre Stephan Botschafter und Erwin Federl. Eigentlich hätte Stephan Botschafter in der neuen Saison die A-Jugend des TSV Landsberg trainiert, aber dazu wird es nicht mehr kommen.

Sein Sohn Dominik spielt schon länger in Rott, wohnt dort auch, und dann stellte sich heraus, dass Tim Erdt, der bisherige Coach, nicht mehr weitermachen kann. „Die Jungs haben mich gefragt“, erzählt Stephan Botschafter, und er musste erst mal etwas überlegen, denn: „Ich habe noch nie eine Herrenmannschaft trainiert.“ Aber die Herausforderung reizte den 54-Jährigen und so sagte er zu. Das Problem mit der Landsberger A-Jugend sei schnell gelöst gewesen. „Mein Neffe Daniel hilft auch mit“, sagt Botschafter. Und dann musste da noch eine andere Lücke geschlossen werden: Seit etwa sieben Jahren trainiert er auch eine Fußball-Mannschaft der Lebenshilfe Landsberg. „Das musste natürlich unbedingt weitergehen“, sagt Stephan Botschafter, der für sein großes Engagement als Trainer 2019 auch als „Stiller Held“ ausgezeichnet wurde.

Auch hier fand sich eine Lösung: „Wir sind inzwischen alle Freunde geworden“, erzählt er, auch da gehe es weiter. Und wie reagierte man beim TSV Landsberg auf seinen Wechsel? „Ich bleibe ja im Verein, wir sind ein super Team im Trainerstab, aber es ist einfach eine Herausforderung und die Rotter Mannschaft ist auch eine junge Truppe, ich freue mich einfach darauf.“

Theoretisch wäre es auch möglich, dass Stephan Botschafter mit seiner neuen Mannschaft gegen seinen bisherigen Verein spielen müsste: Die zweite Mannschaft des TSV Landsberg ist nach dem Saisonabbruch in die A-Klasse abgestiegen, in der auch Rott spielt. „Wir spielen aber, glaube ich, mehr gegen die Mannschaften in Richtung Schongau“, sagt Stephan Botschafter. Tatsächlich wird es nach der Klasseneinteilung kein Derby zwischen den beiden geben.

Aber selbst wenn es zum Derby gekommen wäre, „wäre das natürlich auch lustig“, sagt Stephan Botschafter. Natürlich kennt er viele Spieler aus der zweiten Mannschaft des TSV, aber „für die 90 Minuten kann ich das dann schon ausblenden“, meint er mit einem Schmunzeln – und demnächst stehe auch ein Testspiel gegen den TSV LandsbergII auf dem Programm. (mm)