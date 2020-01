09.01.2020

Gute Entwicklung

Die U17-Floorballer zeigen bei der Wintertrophy sehr gute Leistungen

Mit einem Höhepunkt starteten die Floorballer ins neue Jahr: Die U17 trugt ihre Wintertrophy in Landsberg und Kaufering aus. Mit in der Südauswahl standen auch Spieler der Red Hocks Kaufering, und die konnten sich am Ende über eine Medaille freuen.

Als Titelverteidiger war die Süd-Auswahl an den Start gegangen, doch den Sieg konnte das Team nicht wiederholen. „In entscheidenden Situationen haben uns die Cleverness und Erfahrung gefehlt“, erklärte Coach Daniel Nustedt – aber mit Platz zwei war man dann doch sehr zufrieden.

Wie man die Trophy gewinnt, zeigte das Team aus Sachsen-Anhalt: Der neue Champion lieferte die insgesamt reifste Leistung ab. So auch im Spiel gegen den Süden: Beim Stand von 6:6 wollten die Gastgeber zu viel und fingen sich 0,4 Sekunden vor Schluss einen Konter ein – die Niederlage vor 241 Zuschauern war besiegelt. In der Endabrechnung war es dieser eine Nackenschlag, der den Süden den Gesamtsieg kostete.

Zwar war der Auftakt gegen den Westen durchwachsen – man musste sich mit einem 5:5-Unentschieden begnügen – doch dann kam das Team von Nustedt immer besser in Fahrt. Gegen den am Ende letztplatzierten, aber unangenehm zu bespielenden Norden war es der Kauferinger Pascal Rieß, der den 5:4-Siegtreffer erzielte. Ein richtiges Feuerwerk zündete die Südauswahl im letzten Spiel gegen den Osten: Mit 10:0-Erfolg steuerten Münchens Luis Rüger und Nordheims Marek Sedelmeier je drei Treffer bei.

„Generell sind wir im Trainerteam mit der ersten gemeinsamen Trophy sehr zufrieden und werden die nächsten Lehrgänge nutzen, um bei der Sommertrophy den Pokal zu holen“, kündigte Nustedt an. „Dass die Nationaltrainer nun weitere Spieler in ihren Notizblöcken stehen haben, freut uns sehr. “

Zufrieden mit den Leistungen der Kauferinger Auswahlspieler ist auch Kevin Keß, Spartenleiter und U17-Trainer der gastgebenden Red Hocks. „Basti Falkenberger hat mich trotz seiner geringen Spielzeit spielerisch überzeugt. Mit Maxi Manhart, Jonas Fellner, Daniel Wipfler und Pascal Rieß haben wir vier Spieler, die durchgehend im Einsatz waren.“ Aber auch die drei Kauferinger Gastspieler aus Amendingen, Dominik Thiel, Benedikt Föhr und Georg Nusstein überraschten positiv.

Damit konnte Keß sowohl sportlich als auch organisatorisch eine ausgesprochen erfreuliche Bilanz ziehen. „Wir haben ein äußerst erfolgreiches Event auf die Beine gestellt“, lobte Keß seine vielen Helfer. (lt)

